L'arrivo di Greenwood al Marsiglia cambia i piani dell'Inter: adesso Carboni può partire anche in prestito

Nelle scorse settimane si era più volte sottolineato l’interessamento della Fiorentina per Valentin Carboni dell’Inter, un interesse che però non collima con le esigenze del club nerazzurro: nonostante abbia bisogno di fare cassa per non rischiare niente in fase di bilancio, Marotta punta molto sul gioiellò argentino e per questo ha sempre sparato al rialzo. A questo si aggiungeva la volontà di Oaktree, fondo proprietario dell’Inter, che non era assolutamente interessato a cedere il ragazzo altrove. Considerati i margini di crescita, sia a livello tecnico che di conseguenza economico, gli statunitensi vorrebbero mantenere nerazzurra la proprietà del cartellino del classe 2005.

L'inter cambia idea: adesso può partire anche in prestito

Negli ultimi giorni però la situazione sembra essere totalmente cambiata, con i nerazzurri che adesso avrebbero aperto ad un suo addio. Benché finora l’ipotesi fosse stata sempre smentita, secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, adesso la soluzione ideale per tutti sarebbe quella di un prestito in una piazza dove Carboni possa mettersi in mostra. Questa piazza potrebbe essere, di nuovo, Monza dove l'argentino ha giocato la scorsa stagione.

Il Marsiglia cambia i piani dell'Inter: l'addio di Colpani potrebbe portarlo nuovamente al Monza

La soluzione prenderebbe quota nel caso in cui il club di Adriano Galliani riuscisse a trovare l’accordo per la cessione di Colpani alla Fiorentina: il suo addio potrebbe infatti aprire maggiori spazi a Carboni, che quindi potrebbe tornare la dove già quest’anno aveva fatto bene. Molto è dipeso anche dal Marsiglia, che nelle ultime ore ha definito l’arrivo di Greenwood e che quindi, nonostante fosse intenzionato a ricoprire di milioni l’Inter, si è rifatto ritirato dalla trattativa. La decisione finale sul futuro di Carboni comunque verrà presa al suo ritorno dalle vacanze.