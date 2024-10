Il provino che tiene col fiato sospeso: Kean le prova tutte, in queste ore l'ultimo test per non rovinare i piani a Palladino

A San Gallo c'era anche Moise Kean ma era una presenza più simbolica che altro, stasera con la Roma invece il classe 2000 vuole tornare protagonista sul campo e dal primo minuto. Come scrive il Corriere Fiorentino, l'attaccante si sottoporrà all'ultimo provino stamattina per testare la caviglia, contusa a Lecce anche se in modo non grave. Fiato sospeso dunque, con Kouame che sarebbe l'inevitabile alternativa, nonché unica eccezione (con Beltran) all'assetto-base trovato dal tecnico in questi primi due mesi di stagione.