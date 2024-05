Per un De Rossi che prolunga con la Roma, c'è un altro allenatore italiano che, a sorpresa, lascia la Premier League

"Non stiamo aspettando nessuno. Stiamo chiacchierando. Ho avuto tante partite da preparare, il contratto è l'ultimo dei miei pensieri. Ma per l'accordo economico e di durata ci abbiamo messo dieci minuti, ora stiamo ultimando i dettagli. Quando ci si stringe la mano non penso che sia un problema se lo annunciamo poi domani o dopodomani", ha parlato così Daniele De Rossi, tecnico della Roma, annunciando l'imminente rinnovo di contratto con il club capitolino. Sfuma, dunque, definitivamente un altro papabile obiettivo per la panchina della Fiorentina.

Per un De Rossi che resta a Roma, c'è un altro allenatore che lascia la panchina

Per un giovane allenatore che rinnova, però, ce n'è un altro che saluta: “Sono molto triste di lasciare il Brighton, ma sono molto orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno ottenuto con il supporto di tutti nel club e dei nostri fantastici tifosi nelle ultime due stagioni storiche. Abbiamo concordato di porre fine alla mia permanenza al Brighton in modo che io e il club possiamo continuare a lavorare nel modo che meglio si adatta a ciascuno di noi, seguendo le nostre idee e visioni, nonché il nostro lavoro e i nostri valori umani", ha dichiarato l'ex tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, che da giugno dunque sarà libero di accordarsi con qualsivoglia club.

De Zerbi, adesso, è svincolato

La Fiorentina, in passato, aveva sondato il capace allenatore italiano, ma adesso risulta difficile anche solo immaginare un suo approdo a Firenze dopo questa esperienza in Premier League.