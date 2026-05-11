"Per la Fiorentina è più di un derby, ma per la Juventus è un'occasione per vincere con un certo scarto"

Paolo Rossi, giornalista vicino al mondo della Juventus, ha commentato così l'avvicinamento dei bianconeri alla partita contro la Fiorentina, in calendario domenica prossima. Queste le sue parole a Radio Bianconera.

La sua opinione

“Penso che la squadra stia bene, se andiamo a vedere i singoli: in questo momento non ci sono giocatori che mi preoccupano, per cui contro la Fiorentina, che è una squadra ai minimi termini, mi aspetto una vittoria".

“La Fiorentina di quest'anno non può impensierirci"

"Possiamo passare la settimana a dire che per loro è più di un derby, e che è una rivalità storica, ma la Fiorentina vista quest'anno non può impensierirci. Anzi, potrebbe essere l'occasione per vincere con un vantaggio importante”.