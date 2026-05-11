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"Per la Fiorentina è più di un derby, ma per la Juventus è un'occasione per vincere con un certo scarto"

Redazione /
Daniele Doveri
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Paolo Rossi, giornalista vicino al mondo della Juventus, ha commentato così l'avvicinamento dei bianconeri alla partita contro la Fiorentina, in calendario domenica prossima. Queste le sue parole a Radio Bianconera.

La sua opinione

“Penso che la squadra stia bene, se andiamo a vedere i singoli: in questo momento non ci sono giocatori che mi preoccupano, per cui contro la Fiorentina, che è una squadra ai minimi termini, mi aspetto una vittoria".

“La Fiorentina di quest'anno non può impensierirci"

"Possiamo passare la settimana a dire che per loro è più di un derby, e che è una rivalità storica, ma la Fiorentina vista quest'anno non può impensierirci. Anzi, potrebbe essere l'occasione per vincere con un vantaggio importante”.

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