L'Atalanta parte in quarta: le doppiette di Retegui e Brescianini e Lecce travolto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il primo dei due posticipi della prima giornata di Serie A: questo pomeriggio il Lecce di Gotti ospitava al Via del Mare l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Al termine di una partita a senso unico, il risultato finale non lascia spazio ai padroni di casa: al novantesimo è 0-4 per i bergamaschi.

Comincia quindi al meglio il campionato della Dea che, dopo l'exploit in Europa League la passata stagione, adesso si candida per i piani alti. A decidere la sfida due doppiette, compiute entrambe da due nuovi arrivati: Brescianini al 35' e al 66' e Retegui al 45' e al 57' regalano i primi tre punti del campionato alla squadra di Percassi.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Atalanta, Verona 3, Lazio 3, Torino 1, Fiorentina 1, Parma 1, Empoli 1, Monza 1, Genoa 1, Inter 1, Milan 1, Bologna 1, Udinese 1, Cagliari 1, Roma 1, Como 0, Juventus 0, Lecce 0, Napoli 0, Venezia 0.