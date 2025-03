Questo pomeriggio l’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa, alla viglia della semifinale di Coppa Italia contro il Bologna, ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Questi alcuni spunti.

"E' un traguardo storico per la città, il club e i giocatori. Siamo emozionati, si giocherà su 180 minuti e non su 90. In queste ore il focus è sulla partita di domani, poi ragioneremo sull'obiettivo primario che è la salvezza. I ragazzi dovranno scendere in campo sereni, motivati, sapendo che con sacrificio e lavoro si possono raggiungere traguardi impensabili. E' motivo d'orgoglio per club e ragazzi, ma anche per la città. questa partita ci deve servire per tutto”.

“Il Bologna, con la Roma, è la squadra piu in forma della Serie A”

Ha parlato poi degli avversari, il Bologna di Italiano: ”Nei due precedenti di campionato abbiamo fatto bene, ma il Bologna con la Roma è la squadra più in forma del campionato e ha appreso la mentalità del proprio allenatore. Vincono le partite anche in maniera sporca, questo è significativo dello spessore della squadra. Dobbiamo ragionare sulle due partite passate, ma anche sul fatto che loro sono cresciuti molto. Il bello del calcio è affrontare queste partite, noi dobbiamo ancora acquisire la mentalità delle due partite che loro già hanno. Se le buone cose viste col Como saranno d’aiuto? Dobbiamo accantonare la partita di Como. Aspetti positivi ci sono stati, così come negativi, ma noi dobbiamo ragionare solo su quest'evento importante per club, città e tifosi. E' importante focalizzarsi, senza ragionare su altro. In queste 48 ore l'obiettivo deve essere solo la semifinale di Coppa Italia”.

“I giovani ci hanno portati fino alla semifinale: perchè cambiare adesso?”

Ha parlato poi dei tanti giovani promossi in Coppa Italia: ”Come già detto altre volte, non è che se passi un turno poi devi ragionare in modo diverso. Se siamo qua è anche per le prestazioni di Seghetti, di Tosto, di Konate… Questo ci riempie di orgoglio, superare Torino, Fiorentina e Juventus con i giovani cresciuti qui è motivo d'orgoglio. Non vedo perché cambiare gestione quindi, anche se ovviamente devo ragionare su tutto, anche sui giocatori rientranti che devono rimettersi a posto anche per inseguire l'obiettivo primario che è il campionato”.

“L'Empoli sta bene sia fisicamente che mentalmente”

Ha anche aggiunto: ”Spesso la partita è servita singolarmente a qualcuno, penso a Firenze per Esposito che rientrava da un infortunio. C'è uno staff che ragiona su minutaggio, sulle condizioni di chi è uscito malconcio... La squadra fisicamente e mentalmente sta bene, altrimenti non si uscirebbe da uno stadio come quello di Como, contro una squadra che ha speso 100 milioni sul mercato, recriminando sul risultato".