La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina punta a un nuovo prestito

Una pagina sulla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 23

Il titolone è: “Che lotta per Gud”. E ancora: “La Fiorentina punta al nuovo prestito Ma c'è concorrenza”. Sommario: “I viola non lo riscatteranno dal Genoa per 17 milioni e devono guardarsi da Bologna, Roma e Atalanta”.

Domani al Viola Park?

In taglio basso ancora mercato: “Fazzini forse domani al Viola Park Da Empoli può arrivare pure Anjorin”.