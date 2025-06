Una nuova trattativa per tenere Gudmundsson. No al riscatto immediato e scatta la penale per la Fiorentina

Oggi è il termine ultimo per poter riscattare i giocatori arrivati alla Fiorentina in prestito con diritto.

L'unico dei sette prelevati con formula temporanea nel corso della scorsa stagione (estate e inverno) e per i quali non è scattato l'obbligo (leggasi Gosens e Fagioli) che ha qualche chance di essere tenuto è Albert Gudmundsson.

Nuova trattativa

E' ormai chiaro il fatto che il club di Commisso non verserà i 17 milioni pattuiti un anno fa per il classe ‘97. La strada che verrà intrapresa è quella di una nuova trattativa col Genoa che poggi le proprie basi su un altro prestito oneroso con un’altra cifra d'acquisto in caso di riscatto: operazione da 12 milioni complessivi che andrebbero ad aggiungersi ai 6 più due di penale già spesi.

I margini per intraprendere questa strada

C'è già chi si è interessato all'islandese ma non in maniera così concreta da essere un vero pericolo per la Fiorentina. Per cui potrebbero esserci i margini per intraprendere questa strada.