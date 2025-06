Roberto Pruzzo, ex attaccante passato anche da Firenze, ha commentato le vicende di mercato attorno alla Fiorentina, una su tutte quella che riguarda Moise Kean, in collegamento a Lady Radio. Queste le sue parole.

“Io credo che Kean abbia tutto l'interesse del mondo a rimanere a Firenze nell'anno dei Mondiali, poi magari tra un anno, forse due, se ne può anche andare. Ha l'occasione di confermarsi ad alti livelli, e la concorrenza è più o meno quella dell'anno scorso. Mi auguro solo che abbia più continuità rispetto alla scorsa stagione, da inizio a fine campionato”. Sempre rimanendo in tema ‘attaccanti’: “Non credo che la Roma stia pensando a Gudmundsson, ma a Genoa sono convinti di avere tanti acquirenti, per questo credo che andrà all'estero a giocare. Tra l'altro il Genoa ha bisogno dei soldi della sua cessione il prima possibile: io credo che nel giro di una settimana si definirà tutto”. Infine, sull'eventuale sostituto di Kean: “Krstovic è un ragazzo che mi piace, ha carattere ed ha segnato molto in una stagione difficile giocando nel Lecce. Ci sono le categorie, vero, ma lui ha ottime qualità”