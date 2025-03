Retegui in bilico. Gasperini ha in mente un 'nuovo centravanti' da mettere contro la Fiorentina

In questo momento non è affatto scontato che Mateo Retegui possa recuperare dal proprio infortunio ed essere in campo contro la Fiorentina. Anzi.

Per questo motivo il tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, sta studiando una nuova soluzione per il ruolo di centravanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è l'ipotesi che al centro dell'attacco possa esserci Daniel Maldini.

Al centro delle critiche per una prestazione tutt'altro che esaltante in azzurro contro la Germania, Maldini cerca il rilancio (e speriamo proprio che non succeda) in campionato.