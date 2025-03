Intervenuto a Toscana TV, l’ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori ha toccato vari temi di casa viola, partendo da Moise Kean, autore di un recente exploit in Nazionale, per poi spaziare fino ai possibili riscatti dei giocatori viola in prestito.

‘Capirei se Kean volesse lasciare la Fiorentina per una squadra importante, ma…’

“Kean ha segnato due bellissimi gol senza nemmeno essere stato molto servito. Poi è stato sostituito, dopo aver fatto doppietta… si toglie il centravanti che ha segnato due gol? Il calcio probabilmente sta cambiando, a me non è mai successo. Con la squadra che ha la possibilità di recuperare… e per mettere Lucca? Faccio fatica a capire. Ai miei tempi mi sarei arrabbiato molto. Kean era l’unico calciatore in partita, forse c’erano da fare 5 cambi per forza. Il futuro di Kean? Tutto dipenderà naturalmente da quali saranno le squadre interessate. Mi auguro che la Fiorentina abbia già parlato col calciatore, illustrandogli il progetto che vuole portare avanti. Ricordo cosa diceva la gente di Kean la scorsa estate: ‘ha fatto 0 gol’. È stato pagato meno di 20 milioni e se partisse a 52… il suo valore sarebbe triplicato, poi naturalmente dispiace. Capire che a 25 anni possa decidere di fronte ad una squadra importante di lasciare la Fiorentina”.

“Comuzzo è stato convocato e non ha mai giocato, è stato chiamato solo per farlo inserire nel gruppo. In una partita importante come contro la Germania servono giocatori abituati a certe sfide. E poi gioca Maldini e sta a casa Chiesa? Dice che non gioca…davanti ha Salah. Occorre guardare il livello in cui uno si trova. Non chiami Locatelli e porti Ricci? Ci sono dei livelli a cui si arriva piano piano, uno gioca da anni alla Juventus e l’altro ha fatto Empoli e Torino, non ha mai fatto le coppe. Se Ricci venisse alla Fiorentina giocherebbe? No, ci sono Cataldi e Mandragora che hanno molta più esperienza. Con Ricci puoi puntare alla Champions League?”.

‘Penserei bene al riscatto di Folorunsho, su Colpani e Zaniolo…’

“I riscatti dei giocatori viola? Gudmundsson sì, anche per non buttare nel fuoco 8 milioni di prestito. Su Folorunsho ci penserei parecchio, Zaniolo a meno che non finisca benissimo l’annata la vedo dura, così come per Colpani, che non vedremo più da qui a fine stagione. Nessun dubbio invece su Fagioli, Adli e Cataldi. Se fosse possibile scambierei Sottil con Adli, lo avrei già lasciato al Cagliari parecchio tempo fa. Kayode è stato ceduto perchè voleva andare a giocare, a Firenze la maglia pesa. Si parlava di cifre assurde per lui ma se non ha mai spazio al Brentford un motivo ci sarà”.