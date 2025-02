Finalmente Valentini! La Fiorentina inizia a scoprire il suo centrale argentino ma la giornata complicatissima del Verona sospende il giudizio

Una ventina di minuti abbondanti, i primi in Italia a distanza di nove mesi dall'ultimo impegno ufficiale: per Nicolas Valentini è arrivato finalmente il debutto, in una giornata terribile però per il Verona, battuto per 5-0 dall'Atalanta a domicilio. L'ex Boca è entrato al 69' a punteggio già acquisito, in uno scampolo di partita che ormai aveva poco da offrire: giudizio rimandato quindi ma con la prospettiva di diventare anche titolare, visto il rovescione incassato dai suoi compagni. Un apprendistato che potrebbe restituire una risorsa in più alla Fiorentina del prossimo anno.

