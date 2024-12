Il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni, direttore di Italia 7, ha parlato a Radio Sportiva commentando la prova della Fiorentina, sconfitta ieri contro l'Empoli, ma non solo.

‘Palladino ha scelto i titolari per superare lo shock, ma la squadra era condizionata’

“La Fiorentina non ha giocato domenica per un dramma per fortuna soltanto sfiorato. Bove è ancora ricoverato a Careggi, è fuori dalla terapia intensiva e ora è in cardiologia in ripresa, siamo tutti contenti di questo. Palladino ha scelto di far giocare i titolari contro l’Empoli in Coppa Italia, mettendo in campo i giocatori che erano presenti al fatto accaduto, per scrollarsi di dosso lo shock che è ancora un po’ addosso a tutti, figuriamoci ai protagonisti. La Fiorentina nel secondo tempo è venuta un po’ fuori ma è stata evidentemente condizionata da quanto era successo tre giorni prima, non era lucida nè reattiva”.

‘Basta con Quarta a centrocampo, non ci può stare’

“Si era già visto in Conference che Martinez Quarta a centrocampo non funziona. Anche col Pafos era andato male. Quando un centrocampista non ha i tempi di gioco, non ha i piedi per fare un lancio, sta lì a galleggiare in mezzo al campo facendosi mettere in mezzo da tutte le palle che passano, non è un centrocampista. Per me è un esperimento da non riproporre mai più, basta. Ieri sera si è aiutato l’Empoli, e si sono viste tutte le difficoltà dell’argentino, giocatore istintivo e che non si trova a suo agio lì”.