Il Siracusa calcio ospite della ACF Fiorentina. Presso il Viola Park, il presidente Alessandro Ricci e il direttore generale Alessandro Guglielmino sono stati ospiti della Fiorentina. Accolti dal direttore generale viola Joe Barone, hanno trascorso un’intera giornata a contatto con la nuova realtà gigliata.

Il presidente siciliano Ricci ha dichiarato: “Oggi per noi è stata una giornata molto importante, abbiamo davvero visto il futuro. Il progetto della società viola è ciò che, con le dovute proporzioni, vorremmo provare a percorrere. Ringraziamo il presidente Rocco Commisso, il direttore generale Joe Barone e la Fiorentina tutta per la straordinaria accoglienza che ci hanno riservato. Un ringraziamento anche a Giovanni Pisano per aver reso possibile questo incontro".

Ecco la foto di Barone e Ricci che si sono scambiati le casacche delle loro due squadre: