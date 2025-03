Il grande desiderio di Commisso. Le richieste fatte alla squadra

Il grande desiderio del proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno viola vuole andare fino in fondo in Conference League e arrivare a vincere quella competizione sfiorata per due stagioni di fila.

Non solo, chiede alla squadra di centrare anche la qualificazione europea dal campionato per la prossima stagione.