La panchina di Nicola scricchiola: è allarme rosso in casa Cremonese. E per il finale in lotta salvezza...

Situazione drammatica in casa Cremonese… e forse parte tutto proprio dalla Fiorentina. Vanoli e i suoi hanno dato una bella sterzata proprio nel primo appuntamento del 2026, quando è arrivata la vittoria all'ultimo minuto contro i grigiorossi con gol di Kean. Nicola, invece, non si è più rialzato.

Che batoste per la Cremonese, ora agganciata dalla Fiorentina

La Cremonese non vince da dodici partite e, dal 7 dicembre in poi, ha raccolto soltanto quattro punti. Da quel momento in poi, nonostante fosse a +9 dopo la sconfitta al Franchi, è riuscita a farsi recuperare molto velocemente dalla Fiorentina, che ora l'ha agganciata.

E Nicola rischia di rimetterci la panchina

Ora le cose si sono messe molto male e, verso lo scontro diretto tra due settimane contro il Lecce, la gara contro il Milan è decisiva per il destino di Nicola. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Cremonese sarebbe pronta a chiamare Marco Giampaolo.