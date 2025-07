Stefano Pioli è molto legato alla città e alla Fiorentina: “Se c'è una città che può darmi emozioni, questa è Firenze, non mi sono mai sentito così preparato per accettare questa sfida. Sono un'altra persona anche rispetto a sei anni fa, sarà bella ed emozionante".

Su Dodo: “Ci contiamo in modo assoluto, penso che ci possa dare tanto. Lo vorrei più efficace in fase offensiva, anche se mi dice che ha fatto sette assist, ma pochi gol. E' un giocatore forte sul quale ci appoggiamo".

Stiamo vedendo una Fiorentina sempre più italiana: “Tutte le scelte che sono state fatte e che faremo sul mercato sono condivise. Credo che sia importante avere una base di giocatori italiani per tanti motivi e possono essere d'aiuto agli stranieri. Ma non abbiamo preso Fazzini e Viti solo perché sono italiani, ma possono alzare il livello e possono darci qualcosa in più. Sottil? Vediamo, tutte le valutazioni sono rimandate, ci prendiamo tre settimane di tempo".

Capitolo capitano: "Ho parlato con Ranieri lunedì, gli ho chiesto se si sente di avere un peso importante da poter reggere. Il mio capitano era di un livello troppo alto (Astori ndr) e Luca allora era un ragazzo. L'ho visto motivato e cresciuto e sarà un ottimo capitano per la squadra".