A Toscana TV ha parlato l'ex difensore viola Stefano Carobbi, che ha toccato alcuni temi relativi al pareggio tra Fiorentina e Parma di domenica scorsa.

‘Dodô da rivedere in difesa, le parole di Citterio…’

“Ho visto una squadra contratta, che ha commesso tanti errori tecnici evidenti e subito delle brutte ripartenze. Adoro Dodô quando corre in avanti, ma lascia degli spazi indietro incredibili, da rivedere in fase difensiva Senza modificare modulo, con le sostituzioni uomo per uomo non si cambia niente. Sentire Citterio che dice di non aver messo Zaniolo perchè c’era paura di prendere gol, non va bene. Lo si può pensare, ma non dire, non è un giusto messaggio neppure nei confronti della squadra”.

‘Per diventare grandi, col Parma serve provare a vincere’

“Con Atalanta e Milan si era vista una squadra compatta, con identità, che sapeva cosa fare e giocava con intensità. Contro il Parma, per diventare grandi, serve stare sul pezzo e fare tutto il necessario per vincere la partita. Palladino ha pensato di rischiare di perdere facendo mosse diverse ed è sbagliato. Fagioli non ha brillato ma il problema è stato collettivo".