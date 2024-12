Il giornalista Paolo De Paola ha commentato a TMW Radio il comportamento di Vincenzo Italiano nel post partita di Bologna-Fiorentina. Queste le sue parole: "

“In questo caso mi schiero dalla parte della Fiorentina. Io trovo un rosicamento innaturale quello di Italiano. Per me lui e i rossoblù non possono fare la tara sul passato perché i viola stanno facendo meglio. A me non piacciono questi tecnici che hanno questa retorica del loro lavoro come unico e incredibile. Non è solo Italiano che si atteggia così. Italiano ha esagerato ed è andato sopra le righe”

