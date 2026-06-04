De Santis: "Con Grosso mi aspetto calciatori che conoscano la Serie A. Farei sforzo per Koné, un 'tuttocampista'"

Il procuratore ed esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, trattando varie dinamiche del mercato della Fiorentina e commentando alcuni nomi accostati alla squadra viola, ma non solo.

“Il livello della Serie A si è abbassato e serve avere il coraggio di inserire gradualmente i giovani dandogli fiducia, senza dar loro minuti per emergenza o costrizione. I Primavera vanno fatti allenare in prima squadra e giocarsi le loro chances, per vedere se si può ottenere qualcosa da loro”.

‘Cancellieri? Non lo si può pagare come un top’

“Viery è forte ma quando un calciatore ha prezzi troppo alti non fa più parte del mercato italiano… 20 milioni sono una cifra impegnativa. Gustavo Sà ha una valutazione simile, è un trequartista, credo che con Grosso non avrebbe le caratteristiche ideali, è un sotto punta. Cancellieri ha fatto vedere qualcosa senza mai fare il salto di qualità. Nella stagione appena conclusa mi sarei aspettato qualcosa in più. Oggi non lo si può pagare come un top”.

‘Su Joao Mario penso che…’

"Mi aspetto calciatori che conoscano già la Serie A ed accontentino Grosso, che fa un calcio molto codificato. Non escludo arrivino giocatori che Grosso ha già avuto: se dovessi fare uno sforzo per un giocatore del Sassuolo lo farei per Konè, un tuttocampista, può giocare ovunque in mediana ed ha margini di crescita. Joao Mario? Qualcosa mi dice, la Fiorentina deve prendere anche qualche calciatore che non è riuscito ad imporsi, può arrivare ad un prezzo d’occasione e ci si può lavorare sopra”.