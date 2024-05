L'analisi ponderata: Per la Fiorentina sarà difficilissimo vincere la Conference. E parte già sfavorita contro il Bruges

Un'analisi ponderata in base al recente rendimento sia nei rispettivi campionati che negli impegni europei ha portato il portale Opta Analyst a considerare basse le percentuali di vittoria in Conference League della Fiorentina.

18% di possibilità di vittoria

La squadra allenata di Italiano ha solo il 18% di possibilità di alzare il trofeo ad Atene e in questo senso viene dopo ad Aston Villa che è al 47%, Bruges 27% ed ha più chance solamente dell'Olympiakos (8%).

Difficile superare anche la semifinale

Per i viola, sempre secondo questa analisi, sarà già difficile superare questo turno, perché il Club Brugge parte avanti col 58% contro il 42% dei gigliati. I nerazzurri sono in grande spolvero in Belgio, mentre i viola stanno provando faticosamente a recuperare posizioni in Italia. Questo, probabilmente, ha fatto una grande differenza nell'analisi in questione.