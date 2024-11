Roberto De Ponti, direttore de Il Corriere Fiorentino, è intervenuto a ‘Tutti Convocati’, trasmissione di Radio 24. Fra i diversi temi toccati in ambito Fiorentina, c'è stato quello relativo al paragone fra Atalanta e il club di Commisso, che sta lasciando grande margine di manovra a Palladino. Leggete un po' qua sotto:

"La Fiorentina è la squadra più ‘attenzionata’ del campionato, un mese fa ci si chiedeva se Palladino sarebbe rimasto e ora sta continuando a vincere, e lo fa anche senza Kean e Gudmundsson. Forse è la squadra più in forma del campionato".

“Commisso dà sempre grande fiducia ai suoi allenatori e anche a Palladino è stato detto ‘i giocatori ci sono, adesso hai un po’ di tempo per farli funzionare'. E lui ha tirato fuori una formazione che sta facendo benissimo con degli “scarti”: come Adli, come lo stesso de Gea…”.

Su de Gea

“Un fuoriclasse nella sua categoria, i rigori parati al Milan sono solo la punta dell'iceberg della sua carriera. Qualche papera l'ha sempre fatta in passato ma per ora a Firenze non se ne sono viste. Prima dell'inizio della stagione, era stato rinnovato il contratto a Terracciano, ma adesso non c'è nessun dubbio su chi debba giocare”.

Il paragone con l'Atalanta

“Palladino è un allievo di Gasperini, ma ha una particolarità in più: sa cambiare modulo in corsa, adattandosi ai giocatori che ha a disposizione. Commisso e Pradè lasciano grande margine di manovra all'allenatore: infatti il mercato è stato fatto come quello del 2012, quando venne costruita una squadra ad hoc per un tecnico giovane come Montella”.