Colombo ma come fai a non dare quel fallo su Fagioli? Comuzzo a rischio su Lukaku e Gudmundsson...

La partita tra Napoli e Fiorentina è stata diretta da Andrea Colombo di Como.

Il primo episodio importante dal punto di vista arbitrale lo troviamo in area di rigore gigliata con un contatto Comuzzo-Lukaku. Il difensore viola rischia molto nella circostanza, perché commette l'errore di farsi prendere la posizione dall'attaccante belga e per non farlo calciare praticamente a botta sicura, lo mette giù.

Nel secondo tempo c'è un'entrata di Gilmour con il piede quasi a martello su Fagioli. Il giocatore azzurro interviene, sia pur di poco, fuori area; Colombo sarebbe anche ben appostato, ma decide inspiegabilmente di non intervenire. Il Var nella circostanza non può fare niente perché non è un fallo che viene commesso in area di rigore: sarebbe stata punizione per la Fiorentina, molto pericolosa, e giallo all'indirizzo dello stesso Gilmour.

Proteste del Napoli dopo la rete dei viola. L'azione riparte con la battuta al centro del campo e Gudmundsson interviene su Raspadori. Fallo sì, ma anche tocco leggero dell'islandese, per altro già ammonito. Un secondo giallo sarebbe stato davvero esagerato.