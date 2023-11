Pomeriggio pieno di gol quello della Serie A. A Empoli, squadra che aveva segnato appena cinque reti in 13 partite, ce ne son stati ben sette. Il Sassuolo ha vinto per 4-3 contro i toscani, mandando in rete il solito Domenico Berardi (autore di una doppietta). Sassuolo che così stacca un po' la zona calda della classifica e si porta a 15 punti, meno cinque dalla Fiorentina.

A Frosinone, invece, il Genoa è stato fermato per 2-1: autori dei gol Soulé, Malinovski e infine Monterisi, con un centro allo scadere. Ciociari che vengono a 18 punti, a solo due dalla Viola di Italiano, e sorpassando la Lazio!

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 31, Juventus 29, Milan 26, Napoli 24, Fiorentina 20 , Atalanta 20, Bologna 18, Roma 18, Monza 18, Frosinone 18, Lazio 17, Torino 16, Sassuolo 15, Genoa 14, Lecce 14, Udinese 11, Empoli 10, Cagliari 10, Verona 8, Salernitana 8.