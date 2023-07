Le 'attrazioni' della prima ora: Sabiri e il ritorno di Pierozzi mentre per Parisi c'è ancora un po' da aspettare

Deve ancora formarsi a pieno l'organico della Fiorentina 2023/24 ma un paio di volti nuovi interessanti da vedere all'opera ci sono già: si tratta di Abdelhamid Sabiri, acquistato a gennaio e unitosi ai compagni da inizio ritiro, e Niccolò Pierozzi, rientrato dal prestito alla Reggina e con tutte le intenzioni di guadagnarsi il posto da vice Dodo. Come sottolineato da La Nazione, l'amichevole contro la Primavera sarà interessante anche per capire in che posizione inquadrare il marocchino ex Samp, se da esterno o da centrocampista.

Non ci sarà invece Fabiano Parisi, il cui ritiro vero e proprio inizierà ad inizio della prossima settimana.