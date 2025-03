Mentre la Fiorentina demoliva la Juventus, il Celje superava a malapena la penultima del campionato sloveno

Se la Fiorentina ha segnato tre gol per abbattere la Juventus, senza subirne alcuno, lo stesso non si può dire delle stesse reti messe a segno dal prossimo avversario dei Viola in Conference League. Il Celje, squadra slovena, è sceso ieri sera in campo, in casa, contro la penultima della classe, che aveva appena due punti in più dell'ultima.

Celje a singhiozzo contro la penultima

Contro il Nafta, la formazione di Albert Riera è passata avanti intorno al 40', prima di subire un uno-due in meno di dieci minuti dall'avversario nella ripresa. E' servito un gol all'86' per rimettere i giochi in parità, prima di festeggiare il successo al 93', dopo una fatica considerevole. Decisivi sono stati i campi dell'ex Udinese: i due ingressi dalla panchina hanno segnato le reti che hanno consentito al Celje di consolidare la quinta posizione, che in Slovenia non significa comunque piazzamento europeo.

Un periodo non brillante

Nelle ultime cinque, inoltre, la squadra che ha eliminato il Lugano in Coppa ha singhiozzato: 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. E la terza posizione, valida per l'Europa, dista sei lunghezze, anche se con una partita da recuperare. Al rientro dalla sosta, visita all'ultima in classifica, prima del match di Coppa nazionale contro lo storico Maribor (in passato club di Josip Ilicic, ndr).