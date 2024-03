Commisso e un programma legato a Firenze: Nei prossimi giorni il presidente...

Mattinata intensa e drammatica allo stesso tempo per il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Sconvolto e affranto per Joe

Arrivato all'alba a Firenze, è rimasto alcune ore al Viola Park, dove ha ricevuto il conforto di molti tifosi gigliati che lo hanno visto sicuramente sconvolto e affranto per la scomparsa di Joe Barone.

Niente Sicilia programma legato a Firenze

Non dovrebbe però andare in Sicilia, a Pozzallo, dove nella cittadina natale dell'ex dirigente, si terrà una messa in suo onore. Dovrebbe invece rimanere qualche giorno a Firenze, almeno fino alla prossima partita interna della squadra contro il Milan, anche perché in qualche maniera c'è da rimettere in moto la macchina.

Utilizziamo il condizionale perché il suo programma è in divenire e potrebbe essere stravolto in qualsiasi momento, data la gravità della situazione.