Ranieri va di corsa: Due nuovi traguardi ambiziosi in agenda

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, nella personale agenda del difensore della Fiorentina Luca Ranieri - che con la nottata show in Belgio si è guadagnato, oltre che una festa ieri nello spogliatoio poco prima dell’allenamento, anche l’incarico di offrire presto una cena a tutta la squadra - adesso ci sono almeno altri due traguardi da tagliare: la vittoria della Conference League (sogno che, parlando in esclusiva al nostro giornale la settimana scorsa, il difensore non ha voluto nascondere) e poi la convocazione in Nazionale maggiore, in questo esatto ordine di priorità.

Per chi come lui, fin da ragazzo, ha fatto tutta la trafila delle Under (dalla 16 alla 21), varcare la soglia di Coverciano rappresenterebbe il coronamento di un percorso. Spalletti ci sta pensando e non è escluso che la sorpresa sia dietro l’angolo.