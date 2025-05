Al termine della gara contro la Fiorentina, vinta per 2-1, il calciatore del Betis Isco è intervenuto a Movistar TV per parlare del match: “Sono contento, era importantissimo vincere in casa. La Fiorentina è una grande squadra e abbiamo mantenuto le nostre promesse. Forse il vantaggio è poco per quanto creato, forse è anche brutto pensarlo, ma siamo in una semifinale di una competizione europea. Non è mai facile”.

E aggiunge: “Loro hanno fatto un buon lavoro, pressando bene e segnando nel nostro miglior momento dopo un'enorme occasione. Ma mi piace che il Betis si senta così bene, abbiamo dimostrato la nostra ambizione. Ritorno? Andiamo a Firenze per vincere, esattamente come facciamo per ogni partita”.