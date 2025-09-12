L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare delle situazioni di attualità in casa viola: “Avere il Napoli adesso è un bene. Affrontare le squadre forti a inizio stagione è un vantaggio, ne sono convinto, perché tutti i fili non sono ancora al loro posto. Ovviamente la Fiorentina vista nelle prime due partite aveva sicuramente qualcosa da rivedere, soprattutto a centrocampo, ma anche il Napoli deve venire a Firenze a guadagnarsi la pagnotta”.

“Saranno importanti i centravanti. Kean sta bene, ma adesso…”

Sull'attacco viola: “Sarà molto importante lo stato di forma degli attaccanti. Vivono di estro, di sesto senso, di quelle vibrazioni che li portano a fare gol. Kean adesso sta bene, si è visto in Nazionale dove ha segnato tre reti. La Fiorentina avrebbe bisogno di un paio di centrocampisti in più che lo mettano in condizione di segnare. A volte si intestardisce, è vero, ma se alzasse lo sguardo chissà quanti spazi aprirebbe. Qui deve migliorare”.