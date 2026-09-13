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La Nazione: Franchino nuova star di Firenze

Redazione /
La Nazione
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Sul QS de La Nazione si legge di alcuni temi caldi di casa Fiorentina: dalla vittoria contro il Venezia al lavoro di Vanoli nel dopo Grosso. 

Prima pagina

In prima pagina si legge al centro: “Masta&Pelle, los artiglieros”. 

Pagina 2

A pagina 2 si legge: “L'esplosione di Mastantuono. La classe, l'atteggiamento, i gol. Hat trick, battuto anche Messi. Franchino nuova star di Firenze”. 

Pagina 3

A pagina 3: “La scossa giusta in appena 5 giorni. Rivoluzione viola, non solo Vanoli. Cambiamenti partiti dall'interno. Ma la difesa va registrata”. 

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