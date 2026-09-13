La Nazione: Franchino nuova star di Firenze
Sul QS de La Nazione si legge di alcuni temi caldi di casa Fiorentina: dalla vittoria contro il Venezia al lavoro di Vanoli nel dopo Grosso.
Prima pagina
In prima pagina si legge al centro: “Masta&Pelle, los artiglieros”.
Pagina 2
A pagina 2 si legge: “L'esplosione di Mastantuono. La classe, l'atteggiamento, i gol. Hat trick, battuto anche Messi. Franchino nuova star di Firenze”.
Pagina 3
A pagina 3: “La scossa giusta in appena 5 giorni. Rivoluzione viola, non solo Vanoli. Cambiamenti partiti dall'interno. Ma la difesa va registrata”.
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