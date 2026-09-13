Mastantuono ha un obiettivo di gol stagionali in viola ben preciso. Ecco cosa ha svelato ai suoi amici

La prestazione in Venezia-Fiorentina di Franco Mastantuono è stata spettacolare. Lo dicono i numeri e lo dice anche la storia: è il più giovane straniero a riuscire a segnare una tripletta in Serie A e l'argentino più precoce a farlo nei top 5 campionati Europei. Superato il precedente record di Leo Messi.

Che partita!

Ma al di là della tripletta c'è il sacrificio dei 5 palloni recuperati, la precisione dell'85% di passaggi riusciti e tanto tanto altro. Arrivato a Firenze in prestito secco, la continuità che troverà in viola sarà fondamentale per la sua crescita.

Obiettivo

Agli amici, scrive il Corriere Fiorentino, ha confidato di avere come obiettivo il raggiungimento dei 15 gol stagionali. Difficile, ma non impossibile. Intanto 3 li ha già messi in saccoccia.