Mastantuono meglio di Messi e Icardi: nessun argentino così precoce nei top 5 campionati europei

E pensare che quando è arrivato a Firenze, in un bagno di fallo clamoroso a Peretola, Franco Mastantuono non aveva ancora compiuto 19 anni, lo ha fatto di lì a pochi giorni: giunto in veste di salvatore della patria e classicamente sfortunato, come ogni neo arrivo che si rispetti in maglia viola. Prima qualche errore, poi il palo con il Frosinone, qualche sogghigno, fino alla tripletta di ieri che ha finalmente ammutolito tutti, dando alla Fiorentina i primi tre punti del campionato.

Più precoce di Messi

Se in Serie A di triplette così precoci, da parte di stranieri, non se n'erano mai viste, lo stesso si può dire anche degli hat-trick di marca argentina, nelle prime cinque leghe europee. Un'icona come Messi siglò la sua prima infatti a 19 anni e 259 giorni, in un celeberrimo Barcellona-Real Madrid 3-3 del 2007. Il primato è stato battuto appunto da Mastantuono, che ieri di anni ne aveva 19 e 28 giorni: meglio di Messi dunque, di Icardi, Angelillo e Higuain, tutti molto precoci ma non quanto il talento viola.