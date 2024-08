Questo pomeriggio il procuratore, e grande tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi ha fatto il punto in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Radio Sportiva.

Ha iniziato però parlando di Olimpiadi: “La finale di ieri di Leonardo Fabbri è un peccato, mi aspettavo una medaglia d’oro. Abita e si allena a Firenze e so che in allenamento faceva lanci molto piu lunghi. E’ un peccato, anche se l’ho visto molto dispiaciuto. Ha fatto un po come la mia Fiorentina nel momento decisivo, è scivolato sul piu bello. c’è da dire che non ha avuto un clima a favore. E’ ancora giovane e quindi ha ancora tempo per vincere”.

“Con Palladino e Colpani la Fiorentina ha fatto due grandi colpi”

Qualche parola per il nuovo tecnico viola, Raffaele Palladino: “Per me la Fiorentina ha iniziato benissimo perchè tra i possibili allenatori prendibili, ha preso il migliore. Il Tecnico è riuscito a portarsi a Firenze anche Colpani, che è un giocatore fortissimo. Anche il difensore preso dal Lecce è molto forte, adesso l’unico rebus resta quello del portiere: ma credo che di qui alla fine del mercato qualcosa possa cambiare anche in quel ruolo. Resta ancora da sistemare il centrocampo, con i giocatori in rosa non è difficile competere ad alti livelli: servono almeno un paio di giocatori nel mezzo”.

“Venderei subito Gonzalez, ma bisogna capire poi chi arriva”

Ha poi analizzato il futuro di Nico Gonzalez: “Io l’argentino lo venderei subito. Sai perche? Quando una famiglia ha bisogno, vende l’argenteria. E noi siamo in questa situazione. Tanto è l’unico vendibile di questa rosa, nessuno nella Fiorentina ha tanto mercato quanto lui. Per me è un bel giocatore, ma non un fuoricasse: è un parolone se si parla di lui. Lo darei anche alla Juventus, non ho problemi per questo. Io penso ai vari Gentile, Cuccureddu, Di Livio, e ho sempre ottimi pensieri. E’ ovvio che poi quando arrivi a Firenze da Torino devi fare molto bene, senno non basta. Prenderei Gudmundsson, anche se tutti lo vogliono ma nessuno lo prende: mi sembra di tornare alla storia di Berardi che per anni doveva venire via da Sassuolo, ma non si è mai mosso. L'ex Sassuolo non lo voglio a Firenze, che rimanga a giocare in Serie B”.

“Kean è forte ma non è come Mutu: il romeno poteva fare quello che voleva fuori dal campo”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “E’ un giocatore bravissimo a giocare a pallone, però quando lo acquisti prendi tutto il pacchetto, che ha anche qualche debolezza. E’ un ragazzo giovane e ricco, ma se Firenze gli da quello che spero farà benissimo con la maglia viola. Il problema sarà la costanza delle prestazioni, e soprattutto l’eventualità di evitare alcuni infortuni. La testa dovrà dominare tutte queste situazione, e forse lui è un po’ debole da questo punto di vista, ma sicuramente Palladino saprà aiutarlo. Chi prende Adrian Mutu prende le notti fuori alle tre di notte in discoteca ma poi la domenica non ti tradiva mai. L’ex Juve ancora non mi convince da questo punto di vista: dalla cintola in giu è fortissimo, per il resto ci sono ancora dubbi. A Firenze avrò la possibilità di togliere ogni dubbio su di lui”.