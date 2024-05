Benedetto Ferrara: "La Fiorentina non sa gestire le situazioni di vantaggio. Fortuna che Italiano ha indovinato Nzola..."

Benedetto Ferrara, opinionista di fede gigliata, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto in vista del prossimo match di campionato, che separa la Fiorentina dall'importantissima trasferta di Bruges. Ma prima c'è il Verona:

“Al posto di Sottil, vedrei bene Castrovilli”

“Baroni ha fatto un gran lavoro visto che a gennaio gli avevano smantellato la squadra. Credo che Italiano si servirà di tante turnazioni, non tanto per far riposare i titolari, quanto per tenere tutti sul pezzo per questo finale di stagione. Sottil? Sarebbe interessante vedere Castrovilli domani in quella posizione”.

“Non possiamo riproporre l'approccio di Bergamo”

“Mi auguro che in Belgio la Fiorentina abbia un approccio più conservativo rispetto a quello tenuto a Bergamo in Coppa Italia. Il Bruges giocherà in maniera del tutto differente mostrato a Firenze. Mi aspetto una partita completamente diversa".

“La Fiorentina ha degli evidenti problemi nel gestire le partite, soprattutto quando si trova in situazioni di vantaggio. Quando ha preso il 2-2 si è persa… per fortuna che Italiano ha indovinato Nzola”.