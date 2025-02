Fiorentina Primavera beffata a fine primo tempo dal Sassuolo, che termina in vantaggio la prima frazione di gioco. Un cambio forzato per i viola

Da poco terminato il primo tempo al Viola Park tra Fiorentina e Sassuolo. I neroverdi si sono portati in vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco grazie a un gol di Daldum, che ha infilato una disattenta difesa viola per l'1-0.

Per la squadra di Galloppa un cambio forzato in questo primo tempo per l'infortunio di Scuderi. Al suo posto al 34esimo è entrato Balbo.

Intanto la Roma ha vinto 2-1 sulla Juventus, con i giallorossi al momento a +2 sui viola in testa alla classifica.