Conte annuncia la cessione di Kvaraskhelia: "Il giocatore ha chiesto di lasciare Napoli, sono molto deluso"

Questo pomeriggio, durante la conferenza stampa alla viglia della sfida contro l’Hellas Verona, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha commentato l’attuale sltuazione di Kvaraskhelia, molto vicino alla cessione. Il tecnico ha espresso tutta la sua grande delusione, soprattutto dopo la sua conferma richiesta dallo stesso Conte ad De Laurentiis in estate. Questo un estratto delle sue parole:

"Rispondo, non mi sono mai sottratto a domande scomode. Se parlo è perché dico la verità, altrimenti preferisco tacere. Non amo dire bugie. Parliamo di un calciatore importante, che questa estate quando ho parlato col presidente, visto che già c'erano le partenze di Zielinski e Osimhen che doveva essere venduto, volevo avere anche delle certezze tecniche perché poi alla fine ci può essere tantissimo lavoro, ma devi avere anche qualità nei giocatori. Ho preteso che alcuni calciatori venissero confermati e tra questi c'era Kvicha. Lui aveva chiesto di essere ceduto e non era l’unico”.

“Sono deluso, vuol dire che non sono stato bravo a convincerlo a restare”

L’allenatore ha esternato tutta la sua delusione: “Kvara ha chiesto al club di essere ceduto, senza giri di parole. Mi è stato riferito questo e il giocatore mi ha confermato questa decisione. Personalmente provo una grande delusione: sono stato sei mesi a lavorare con lui, a farlo sentire al centro del progetto. E anche il contratto in essere doveva essere rinnovato e invece dopo sei mesi siamo tornati all'inizio. Da parte mia c'è grande delusione. Vuol dire che anche io non sono stato così incisivo nel convincere le due parti nell'andare avanti insieme. Oggi mi trovo a un punto in cui devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi oggi non vuole rimanere. L'ho fatto questa estate, ho avuto sei mesi di tempo per provare a convincere le parti a trovare una soluzione, ma è andata così. Io faccio un passo indietro, è giusto che la situazione la risolvano il club, Kvara e il suo entourage”.

“In estate ho posto un veto, ma adesso non è possibile”

Ha poi concluso: “Non vorrei mai che il giocatore pensasse che io ho posto un veto. L'ho fatto questa estate, forse anche in maniera presuntuosa, ma vedendo i risultati non sono riuscito a convincerlo e quindi devo fare un passo indietro. Kvara non è disponibile per la gara col Verona, chiaramente andiamo a perdere un calciatore importante".