Prima di trattare Rashford, il Milan deve piazzare gli esuberi: Okafor verso la Germania, ma nessuno vuole Jovic

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel fare il punto della situazione in casa Milan, ha sottolineato come in casa rossonera sia in atto una vera e propria rivoluzione. Il grande obiettivo di mercato è Marcus Rashford, gioiello in uscita dal Manchester United. Ma per farlo prima servirà piazzare alcuni esuberi.

Il Milan su Rashford? Prima però deve cedere

Il primo indiziato a lasciare Milanello è Okafor, da qualche giorno in trattativa con il Lipsia, ma nelle ultime ore un altro nome è finito nella lista degli esuberi. Stiamo parlando dell’ex viola Luka Jovic, ormai ai margini dopo l’operazione di qualche mese fa. Per lui si era palesato un interessamento del Torino, granata che però hanno scelto di virare su altro dopo aver analizzato lo stato del giocatore: da un profilo che percepisce uno stipendio come il suo ci si aspetta che faccia la differenza, e il serbo negli ultimi tempi ha fatto tutto il contrario.

Servirebbe comunque un aiuto da parte dello United

In caso di cessione il Diavolo dovrebbe quindi rifiondarsi sull’attaccante inglese classe 1997, il cui stipendio resta comunque elevatissimo. Rashford guadagna, infatti, 13 milioni a stagione. Tanti, troppi per le casse del club di via Aldo Rossi. Tradotto: serve che lo United contribuisca al pagamento degli emolumenti sotto forma di un robusto incentivo all’esodo. Magari pari al 50% delle spettanze per il semestre gennaio-giugno.