Folorunsho non perde tempo: prima le visite di rito e poi l'allenamento con i nuovi compagni. - VIDEO

A poco piu di 12 ore dal suo arrivo alla Stazione di Firenze, e dal primo incontro con Raffaele Palladino, il nuovo acquisto della Fiorentina Michael Folorunsho non ha perso tempo mettendosi subito a disposizione dei suoi nuovi compagni di squadra. Questa mattina infatti l'ex centrocampista di Napoli e Verona si è subito immerso nel gruppo, svolgendo la prima sessione di allenamento all'interno del Viola Park.

ll nuovo centrocampista viola non perde un secondo

Come testimoniato dalle immagini pubblicate dal club gigliato sui propri canali ufficiali, questa mattina Folorunsho ha prima svolto alcuni test atletici, soliti per chi arriva a stagione in corso, per poi scendere in campo con i nuovi compagni per preparare la sfida di lunedì contro il Monza: il tutto fa ben sperare in vista di sua prima convocazione, il giocatore infatti dovrebbe essere regolarmente disponibile.

Questo il video pubblicato dalla Fiorentina: