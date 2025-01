"Il mercato della Fiorentina è chiaro: Palladino vuole tornare alla difesa a 3. Difficile giocare a due a centrocampo"

Il giornalista Andrea Santoni quest'oggi ha avuto modo di fare il punto in casa Fiorentina dopo l'ultimo mese avaro di vittorie. Queste le sue dichiarazioni a Radio Bruno:

“La Fiorentina non è che improvvisamente ha smesso di correre. La Fiorentina al giro di boa del campionato ha comunque un solo punto in meno rispetto alla scorsa stagione, avendo però giocato anche una gara in meno. Oltre tutto gli stessi punti lo scorso anno valevano il terzo posto, mentre adesso sei sesto. Come aveva detto Conte qualche tempo fa, adesso i veri valori stanno venendo fuori e la classifica con le giornate si delineerà. Se la posizione attuale della Fiorentina rispecchia il reale valore dei viola? Punto più, punto meno probabilmente si. La posizione attuale è frutto di un lavoro straordinario di Palladino e della squadra, che nelle ultime settimane si è un po' logorato dopo la perdita di Edoardo Bove”.

“Il cambio di modulo sembra essere dietro l'angolo”

Ha parlato anche del modulo: “Sono convinto che nel calcio moderno sia molto difficile giocare senza tre centrocampisti. Questo vuol dire che in campo ci devono essere, poi come li schieri non conta: l'importante è che facciano i giusti movimenti con o senza palla. Bove era unico nel suo ruolo. Con il mercato che si sta delineando credo che Palladino voglia tornare a giocare con la difesa a 3: gli inserimenti di Folorunsho e di Pablo Mari, che è imminente, credo che vadano in questa direzione. Anche un giocatore come Gosens, che ultimamente è stato schierato a 4, credo che possa giovare da un ritorno al 3-5-2”.