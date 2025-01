Questo pomeriggio il giornalista di Monza News Paolo Corbetta è intervenuto a Lady Radio per fare il punto in casa brianzola a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina dell'ex Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole:

“Bondo è richiesto da molte squadre. Qualche mese fa si parlava del Milan, con i rossoneri molto interessati a lui. Poi ultimamente si parlava dell'Atalanta e dell'inter, che perderà Frattesi. Adesso sento anche parlare della Fiorentina: è chiaro che Palladino lo conosce bene e sa il dinamismo che potrebbe offrire. Non è un giocatore tecnicamente raffinatissimo ma che fa tanta legna. Se partirà un'asta, sono convinto che Galliani cercherà di venderlo al prezzo piu alto possibile”.

“La lettera di Galliani assomiglia ad ultimo tentativo per risvegliare la squadra”

Un commento anche sulla lettera di Galliani alla squadra: “E' stato un qualcosa che doveva fare. Per la prima volta nella sua vita Galliani si trova in una situazione di grande difficolta. Ha perso quello che ha sempre definito il suo maestro e la sua bussola (Berlusconi ndr), che in molte occasioni è stato anche il suo scudo. La scelta di Nesta è stata la sua, come quella del suo esonero. A questo punto visto che la scossa non è arrivata con il cambio di allenatore, lui ha provato a farlo con questa lunga lettera alla squadra”.

“Il mercato del Monza cambia continuamente, ma Pablo Mari è promesso alla Fiorentina”

Ha parlato anche del mercato del Monza, cambiato a causa dei risultati: “E' molto piu vantaggioso cedere adesso, anziché arrivare a giugno dove difficilmente recupererai cifre come quelle che circolano adesso. Pablo Mari è uno dei giocatori che ha fatto meglio quest'anno, ma che probabilmente ha smesso di crederci. Bisognerebbe entrare nella testa di giocatori e procuratori per capire alcune dinamiche. Pablo Mari? Sicuramente ci sarà un faccia a faccia tra i dirigenti in occasione della partita di lunedì, almeno che non l'abbiano gia fatto. Può ancora succedere di tutto, ma se la gara di lunedì contro la Fiorentina andrà male è chiaro che il mercato del club sarà ancora piu diverso. Bianchetti, ds del Monza, aveva detto che se si fossero fatti zero punti tra Parma e Cagliari quasi sicuramente ci sarebbe stato un mercato molto diverso da quello che sarebbe stato fatto in caso di almeno una vittoria. La cessione di Pablo Mari alla Fiorentina è però praticamente certa”.