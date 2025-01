"Ecco qual è il ruolo ideale di Folorunsho. A Verona ha fatto bene perchè aveva la fiducia di tutti"

Quest'oggi il giornalista de L'Arena Simone Antonini, durante un collegamento con Lady Radio, ha parlato del nuovo acquisto della Fiorentina Michael Folorunsho. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Dove rende meglio Folorunsho? Per come l'abbiamo visto noi a Verona credo che il suo ruolo ideale sia nei tre dietro la punta. Qui è stato schierato per 15 volte da trequartista, mentre nelle restanti uscite è stato impiegato come mediano, una volta anche come seconda punta. Questo per spiegare che è un ragazzo dal grande atletismo, che ha ritmo per spezzare e far ripartire le azioni. L'aggettivo giusto per descriverlo è versatile: nel Verona che l'anno scorso certezze ma anche giocatori da reinventare, lui è stato una delle più belle sorprese. Lui non deve essere troppo distante dalla porta perche è bravo a tentare l'inserimento, ma anche a mandare i compagni in porta. E' stato determinante per la salvezza lo scorso anno”.

“Non so se è simile a Bove ma sicuramente è un giocatore versatile”

Qualche parla anche sul paragone con Edoardo Bove: “Se c'è da giocare una partita sporca lui è molto bravo anche a sacrificarsi per i compagni, diventando utilissimo nell'economia di gioco. Il Verona di adesso aveva bisogno di giocatori pronti a sporcarsi per i compagni, e lui è stato uno dei piu bravi in questo. E non è mai scontata come cosa. Ad esempio quest'anno c'è un giocatore come Suslov a Verona, che magari è anche qualitativamente piu forte, ma risulta essere piu leggero quando c'è da lottare fino alla fine. A Verona si era provato con Sogliano di riportare sia lui che N'Gonge, ma abbiamo subito capito che appena fatto l'upgrade fosse impossibile riportarlo indietro. Se sfruttato bene in un buon contesto come quello viola, credo che possa funzionare benissimo”.

“Per vedere il vero Folorunsho deve essere impiegato con regolarità”

Ha poi concluso: “Folorunsho ha bisogno di giocare e solo giocando con continuità puoi valutarlo. E' chiaro che se gioca solo spezzoni di partita fai fatica a vedere quello che può realmente dare nell'arco dei novanta minuti. Sogliano dice sempre che, come forse funziona a Firenze a livelli piu alti, il Verona è la terra delle seconde opportunità. Folorunsho è arrivato che doveva confermarsi e rilanciarsi, e lo ha fatto perche la società gli ha dato piena fiducia”.