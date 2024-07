Capienza del Franchi certificata. Adesso gli altri step verso l'esordio: ecco le tappe

24.786 posti. Questa la capienza certificata dello stadio Artemio Franchi per la stagione che prenderà il via a metà agosto. Ma ora quali sono gli step successivi per definire la capienza effettiva per le partite di serie A?

Prima di tutto c'è da capire quale sarà il numero di tifosi ospiti che potrà entrare allo stadio. Spetta alla Fiorentina fare una richiesta in deroga alla Lega per andare sotto alla soglia del 5%. Deroga già presentata all'Atalanta e accolta. Una volta definito il numero dei tifosi ospiti, ci sarà da decidere dove posizionarli, d’intesa con Questura e Prefettura.

Il Comune di Firenze in questo senso si è già detto pronto a collaborare. La volontà di tutti è quella di poter spostare il settore ospiti in Maratona, nello spazio più vicino alla Fiesole disponibile. Anche se questa è una soluzione che porta con sé altri problemi relativi al corteo di tifosi allo stadio, posizionamento torpedoni e prefiltraggio.