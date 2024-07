Franchi, la Commissione di vigilanza ha approvato la capienza sotto restyling. Ecco quanti tifosi viola potranno accedere

Si è tenuta questa mattina la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo composta da Prefettura, Questura, vigili del Fuoco, ASL, Coni, Genio Civile e Comune di Firenze per analizzare la richiesta di agibilità presentata dal Comune di Firenze relativa alla utilizzazione dello stadio ‘Artemio Franchi’ in contemporanea con i lavori di riqualificazione.

Ecco la reale capienza del Franchi durante i lavori

Il Comune di Firenze ha ritenuto di predisporre un progetto che preveda una capienza dello stadio di 24.786 posti, maggiore quindi ai 22.000 posti previsti in convenzione con ACF Fiorentina.

Ci sarà “flessibilità”

La commissione ha evidenziato altresì che la configurazione strutturale dei settori come proposta consente una flessibilità sotto il profilo della gestione degli spazi e dell’occupazione dei settori in occasione di eventi ritenuti rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.