La Nazione: Quel soldato da 40 milioni

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione di oggi.

Pagina 4

Qui campeggia un'intervista ad un giocatore del Celje: “Viola in volo, missione semifinale Fibrillazione Celje, attesa alle stelle Capitan Kanicnik non si nasconde ”Vogliamo imporre il nostro gioco".

Pagina 5

Spazio per: “Quel soldato da 40 milioni La Conference per il futuro Sì, Comuzzo si gioca tutto E studia per la difesa a tre”. Sottotitolo: “Titolare in coppa (Marì fuori dalla lista Uefa) e osservato speciale da Napoli e Juve”. Di spalla: “Palladino fermato Toccherà a Citterio”.