Nardella sul Franchi: “Ho apprezzato le parole di Abodi. Euro 32? Firenze in vantaggio rispetto alle altre città”

Questa mattina l'ex sindaco di Firenze, adesso eurodeputato a Bruxelles, Dario Nardella ha avuto modo di rispondere al Ministro dello Sport Andrea Abodi in merito alla candidatura dello Stadio Franchi agli Europei 2032. Queste le sue parole riportate da Italpress:

"Ho apprezzato molto le parole del ministro Abodi con il quale ho avuto da Sindaco una collaborazione molto positiva. Ricordo per esempio le norme di semplificazione e accelerazione per le concessioni degli stadi che lui ha fatto anche attraverso il confronto con me e con altri primi cittadini. Sono altrettanto contento, perché credo che Firenze con il nuovo 'Franchi' abbia delle ottime carte da giocarsi in vista della candidatura dell'Italia per gli Europei del 2032".

“Tutte le altre città italiane sono molto indietro rispetto a Firenze”

Ha anche aggiunto: "Se guardiamo Milano, Genova, Napoli, Roma, Cagliari, Bologna e Bari e sto parlando di grandi città calcistiche, importantissime, con i loro stadi, tutte queste sono molto indietro rispetto a Firenze, che tra queste è l'unica che non solo ha fatto un concorso, ha fatto una gara, ha fatto una aggiudicazione, ha aperto un cantiere, ma che ha questo cantiere che sta andando avanti".