Da Montuori a Infantino, quel "ponte" che lega Firenze con Rosario

La Fiorentina è pronta a calare un tris di acquisti che può diventare presto un poker, perché il club viola ieri ha chiuso definitivamente e positivamente la trattativa per Gino Infantino, argentino dalle chiare origini italiane (è in possesso del doppio passaporto), classe 2003 del Rosario Central che si porta dietro due curiosità non di poco conto: di Rosario com’è noto a livello planetario è Leo Messi e vabbè giusto così e nessun paragone, ma di Rosario era il primo grande numero 10 della storia viola, nonché protagonista assoluto dello scudetto 1956 (e non solo quello) degli eroi invincibili di Fulvio Bernardini: Miguel Montuori. Un marchio di fabbrica che certo non passerà inosservato e che fa perlomeno emozionare gli appassionati viola. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.