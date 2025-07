Il campo promuove subito Kospo: Pioli premia il difensore arrivato dal Barcellona

Siccome Pioli vuole due calciatori per ruolo e siccome in difesa con la cessione di Moreno al Levante e il ritorno di Valentini al Verona, alla Fiorentina manca un centrale per fare tre coppie, intanto arriva Kospo che il tecnico viola aggregherà al gruppo anche per le amichevoli d’agosto in Inghilterra con Leicester, Nottingham Forest e Manchester United. E poi si vedrà.

Buona impressione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il difensore arrivato da poco dalle giovanili del Barcellona, si unirà al gruppo per la tournée in terra inglese. Domenica ha fatto una buona impressione a tutti, giocando sul centro sinistra dietro pur essendo destro di piede.

Presto coi ‘grandi’?

Preso principalmente per giocare in Primavera, presto potrebbe bruciare le tappe e trovarsi con i ‘grandi’.