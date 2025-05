E per la prima volta i tifosi della Fiorentina perdono le staffe...

Dopo il ko subito dalla Fiorentina contro il Venezia c'è stata una prima, vera, forma di contestazione da parte dei tifosi viola che erano presenti al Penzo.

Dopo aver sostenuto sempre e comunque la squadra, c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, rappresentata dalla prestazione indecente fatta dai giocatori in Laguna.

Fischi, messaggi chiari e cori con l'invito esplicito di tirare fuori gli attributi. Stavolta impossibile trattenersi, impossibile applaudire chi, in campo, non ha fatto niente per conquistare tre punti che erano fondamentali per la stagione della Fiorentina.