Vieira: "La partita contro la Fiorentina dimostra che dobbiamo migliorare, ma meritavamo di fare punti. A Firenze abbiamo creato molto"

Questo pomeriggio l’allenatore della Genoa Patrick Vieira, a due giorni della trasferta di domani contro il Torino, ha partecipato alla consueta conferenza stampa: tra i temi trattati anche l’ultima sconfitta contro la Fiorentina di Palladino. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"La partita giocata a Firenze dimostra che ci sono ancora cose da migliorare. Abbiamo fatto una partita dove meritavamo di fare più punti. Non dobbiamo abbassare la concentrazione e la determinazione. Deve essere sempre alta, il nostro obiettivo è fare punti e restare in Serie A. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con organizzazione ma abbiamo preso due gol”.

“Con la Fiorentina meritavamo di piu”

Ha poi risposto alle domande su Pinamonti, provando a spiegarsi il perche stia facendo fatica a trovare il gol nell’ultimo periodo: “Non so se è un problema psicologico, per un attaccante è sempre importante fare gol. Se guardiamo l’ultima partita giocata contro la Fiorentina, abbiamo creato situazioni dove far gol. Nella fase offensiva manchiamo di cattiveria. Pinamonti vuol fare gol ma sono comunque contento della sua prestazione. Mi piace la sua mentalità e come lavora per la squadra. Questa è la mentalità che voglio per la squadra. E’ un giocatore importantissimo”.

“A Firenze abbiamo pagato l’approccio alla gara”

Qualche riflessione anche sulle ultime due trasferte con Napoli e Fiorentina, entrambe perse immeritatamente: ”Questo è un modo di vedere le partita. Poi c’è l’altra parte di gara dove abbiamo reagito in bella maniera. Abbiamo iniziato male, contro il Napoli nel primo tempo li abbiamo rispettati e a Firenze non siamo entrati bene in campo, ma poi abbiamo mostrato personalità e potevamo prendere un punto in queste due gare. Alla fine non lo abbiamo preso e vuol dire che dobbiamo continuare ad essere più esigenti da noi perché vincere in Serie A è difficile. La mentalità è giusta ma dobbiamo averla dall’inizio”.

“Il secondo tempo di Firenze ha cambiato qualcosa”

Ha poi concluso: “Però facciamo bene nell’aspetto difensivo perché facciamo una bella partita di squadra. Se dobbiamo creare più gol dobbiamo creare di più da dietro. Siamo sulla strada giusta e lo abbiamo dimostrato a Firenze, anche se non abbiamo preso punti. Se continuiamo a lavorare così uniti possiamo fare cose interessanti in campionato".